Task force in campo per le festività: trovato un ragazzo con la droga

Non è passata inosservata la presenza degli agenti della Polizia in alta uniforme, sabato pomeriggio, nel cuore della città di Ancona. Una delle iniziative di controllo nell’ambito del monitoraggio del territorio per prevenire episodi di inciviltà o illegalità. Assieme a loro anche numerosi poliziotti che hanno attuato verifiche per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica con le pattuglie appiedate, nel tratto tra piazza Cavour e piazza della Repubblica: luoghi maggiormente interessati dall’aggregazione giovanile.

Durante la giornata, i poliziotti hanno identificato 79 persone, tra le quali 22 con precedenti. Durante il servizio un 23enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish (0.5 grammi), nascosta nella tasca del giubbino. Era in piazza Roma con gli amici. È stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Un 40enne di origini rumene, invece, è stato controllato in piazza Cavour: era già gravato da un rintraccio e da un Dacur, divieto di accesso alle aree urbane nei pressi della stazione, emesso dalla Questura. Inoltre è stato multato per ubriachezza molesta. La Polizia di Stato, anche al mattino, aveva attuato i controlli dinamici come disposto dal questore Cesare Capocasa d’intesa con la Prefettura. Controlli intensificati in prossimità delle festività natalizie.

Nei quartieri Archi e Piano e nella zona dello scalo ferroviario sono stati disposti accertamenti dei poliziotti assieme agli operatori del Reparto prevenzione crimine e alle unità cinofile. Ed ovvero in quelle aree in cui si concentrano molti cittadini, anche in considerazione della presenza del mercato di piazza d’Armi.

Complessivamente, nel corso dell’anno 2024, i controlli straordinari del territorio sono stati 69, tra i quali 31 interforze. Numeri più ampi sul 2023, dove i controlli erano stati 53 di cui 30 interforze.