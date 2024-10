Tasse, bollette e mutui: un aiuto a Castelferretti

Pagamento della tassa sui rifiuti sospeso da dicembre a giugno prossimi, agevolazioni per mutui e prestiti, richiesta alle società di fornitura dei servizi di "congelare" le fatture degli utenti. Sono i provvedimenti sui quali si sta lavorando al Castello per consentire una ripartenza più agevole possibile alla comunità di Castelferretti, duramente colpita dall’alluvione del 19 settembre scorso. Le misure sono state annunciate ieri dal sindaco Stefania Signorini e dall’assessore al Commercio Ilenia Orologio, in un incontro con i commercianti. Per la Tari, il Comune ha deciso di sospendere il pagamento delle prossime rate per sette mesi (da dicembre a giugno). L’imposta potrà essere pagata successivamente, con la possibilità di rateizzarla. Il sindaco, inoltre, ha preso contatto con le banche del territorio per chiedere che, a chi abita e lavora nella frazione, vengano assicurate facilitazioni per il pagamento dei mutui e per l’ottenimento di prestiti.

Le buone notizie: all’appello hanno risposto Unicredit, Bper, Bcc e Crédit Agricole. "Gli istituti – si è letto in una nota – hanno riconosciuto in generale tassi di interesse più bassi per i nuovi prestiti e in alcuni casi una sospensione del pagamento dei mutui già contratti fino a 12 mesi, anche al di fuori dei casi previsti nell’ordinanza della Protezione civile regionale".

Venerdì Signorini aveva scritto anche all’Enel, per chiedere di sospendere e rateizzare le fatture per chi ha subito i danni della piena d’acqua e fango. E sempre per favorire gli alluvionati, sono stati riaperti i termini per aderire alla comunità energetica, che dà la possibilità di ottenere contributi dall’energia prodotta con l’impianto fotovoltaico del PalaLiuti e alleggerire, così, il costo delle bollette della luce.

Il primo ottobre, invece, era stata inviata una missiva a Viva Servizi con la richiesta di sospendere i pagamenti per la fornitura dell’acqua. Da ultimo l’amministrazione sta predisponendo, in vista del Natale, "un pieno di iniziative" per permettere al paese di risollevarsi.

Un paese che, tra patrimonio pubblico (2,5 milioni) e privato (13), ha subito oltre 15 milioni di euro di danni tra abitazioni, negozi e capannoni. Il Governo ha deliberato lo stato di emergenza per 12 mesi e stanziato i primi 4 milioni per le Marche. I cittadini auspicano di ottenere presto i ristori dallo Stato: "Solleciterò costantemente gli enti preposti affinché i rimborsi arrivino nel più breve tempo possibile e intanto intendo alleviare le difficoltà di chi deve rialzarsi – la voce del sindaco Signorini –. Intendo far sentire la vicinanza ai miei concittadini anche adesso che la fase acuta dell’emergenza è passata. Resto al fianco di chi ha subito danni, come ho fatto nell’immediato, accogliendo a Castelferretti anche l’assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi e il governatore Francesco Acquaroli".

Giacomo Giampieri