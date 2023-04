Tempio del Valadier: ingresso a pagamento

Nell’uovo di Pasqua il biglietto di ingresso al Santuario di Frasassi immerso nel ventre roccioso della Gola della Rossa e di Frasassi, forse più conosciuto come Tempio del Valadier. L’ingresso da ieri (pubblicizzato solo poche ore prima dal Comune) è di 6 euro intero, 4 per chi ha acquistato il biglietto delle Grotte di Frasassi. Il motivo della novità, che probabilmente non mancherà di far dicutere, lo spiega l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Filipponi: "Parte la stagione turistica e, nell’ottica dell’offerta di nuovi servizi e sicurezza forniamo la navetta gratuita su visitatori con uno sconto sul biglietto per l’accesso al santuario legato alla visita delle grotte di Frasassi. Abbiamo anche realizzato un marciapiede per l’accesso ai luoghi".

"Per garantire un’offerta turistica di qualità, degna del sempre più elevato interesse che il Santuario di Frasassi accoglie dai numerosissimi visitatori – aggiunge il sindaco di Genga Marco Filipponi - la Giunta comunale ha affidato al consorzio Frasassi la gestione dell’accesso al santuario, dai più conosciuto come Tempio del Valadier, autorizzando l’istituzione dell’accesso a pagamento. Il Consorzio Frasassi ha predisposto un servizio biglietteria ad hoc per l’accesso al sito e un servizio navetta per il trasporto dei turisti dal parcheggio La Cuna fino al piazzale Don Peppino Fedeli. Si materializza quindi una doverosa gestione turistica del sito, per cercare di garantire maggiori standard di sicurezza alle migliaia di avventori. Ai cittadini del Comune di Genga sarà concesso di accedere al santuario gratuitamente".

A partire da ieri quindi l’accesso al tempietto è a pagamento. Nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre sarà aperto dalle 9 alle 18. A luglio e agosto dalle 9 alle 19. Il biglietto di accesso al tempietto immerso nella Gola della Rossa potrà essere effettuato in loco: intero 6 euro, ridotto 4 per studenti, militari, over 65, giornalisti e professori, possessori biglietto Grotte e gruppi non in possesso del biglietto. La navetta è inclusa. Pagano anche i ragazzi dai 6 ai 14 anni (2 euro) e le scolaresche (1 euro). Gratuito per disabili e accompagnatori, residenti del Comune di Genga, bimbi sotto i 6 anni, guide ed accompagnatori turistici, docenti in accompagnamento a gruppi scolastici, 1 gratuità per ogni 20 paganti per gruppi organizzati, 1 gratuità ogni 15 paganti per le scolaresche.

Sara Ferreri