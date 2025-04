Dopo più di 22mila chilometri e 46 giorni di navigazione dal porto di Lyttelton in Nuova Zelanda, è terminata la missione in Antartide della nave italiana Laura Bassi, dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. Salpata il 13 ottobre 2024, il 21 aprile la nave è rientrata al porto di Trieste dopo una tappa a Milazzo e una ad Ancona, portando con sé i campioni di ghiaccio del progetto europeo Beyond Epica coordinato dall’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che sta ricostruendo il clima del passato tornando indietro nel tempo fino a 1,5 milioni di anni fa. Nonostante la Nave Laura Bassi abbia sostato la sola giornata del venerdì Santo e quindi con le Scuole di ogni ordine e grado chiuse per le vacanze pasquali, una scolaresca delle elementari, seguita dai genitori, ottanta studenti per lo più di biologia marina della Università Politecnica delle Marche, sono stati ospitati in visita dal l’ equipaggio della speciale nave. La visita, limitata in quanto non era possibile accogliere un pubblico più ampio per tempi e dimensioni, è stata promossa dalla Direzione marittima delle Marche, diretta dall’Ammiraglio Ispettore (CP) Vincenzo VITALE, unitamente all’Istituto OGS (Istituto di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste), che impiega la nave, ed è stata supportata dal CNR – Irbim di Ancona e dall’Università Politecnica delle Marche.

I visitatori sono stati entusiasti della preziosa opportunità avuta nel poter visitare la nave, accompagnati dalle eloquenti spiegazioni del personale tecnico scientifico del CNR- IRBIM di Ancona e dell’Università Politecnica delle Marche, spesso impegnato nelle campagne di ricerca svolte dalla Laura Bassi.

Non e’ escluso che nei prossimi mesi la Laura Bassi ritorni ad Ancona.