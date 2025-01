Termovalorizzatore e polemiche: "Ci si aspetta un’unione d’intenti"

"Guardare Oltre" replica all’opposizione, Voce Comune. Al centro del dibattito c’è ancora il termovalorizzatore. Il tema aveva sollevato evidenti preoccupazioni ed una netta contrarietà da parte delle consigliere di opposizione sia in termini ambientali sia per le modalità di analisi della questione, giudicate inadeguate, da qui la risposta del gruppo consiliare di maggioranza.

"Per quanto riguarda il termovalorizzatore, l’amministrazione comunale di Corinaldo ha sin da subito manifestato chiaramente la contrarietà a realizzarlo sul proprio territorio comunale, appena appreso che, dall’aggiornamento al piano per la gestione dei rifiuti della Regione Marche, si ipotizzava tra i vari siti per la sua costruzione anche il nostro comune – si legge nella nota -. Siamo ancora in una fase iniziale ed il piano regionale dei rifiuti non è stato ancora nemmeno discusso in consiglio regionale e, come testualmente indicato nell’atto approvato dalla Giunta Regionale: l’analisi condotta non ha carattere prescrittivo per la localizzazione dell’impianto, ma è utile a evidenziare quale potrebbe essere la modalità di analisi dalla quale partire al fine di individuare aree/macroaree che possano risultare preferenziali e sulle quali focalizzarsi nella ricerca del sito…- prosegue il gruppo consiliare Corinaldo Guardare Oltre -.

Pertanto del tutto sterili, fuori luogo e al limite dell’offensivo risultano le espressioni di Voce Comune circa la necessità per Corinaldo di una ‘guida sicura e competente per orientare le scelte’ e per evitare di diventare l’inceneritore delle Marche. L’attuale "guida" della nostra comunità, il sindaco Aloisi, con sicurezza ha immediatamente preso posizione sul tema e ci saremmo aspettati un plauso anziché attacchi sterili e strumentali. Su temi così importanti è necessaria una condivisione di intenti".