Tesei ispira il singolo di Pezzali

Il regista e assessore jesino Alessandro Tesei ispira il nuovo singolo di Max Pezzali "Discoteche abbandonate". La principale ispirazione all’ex 883 è arrivata dal libro fotografico d curato da Alessandro Tesei e Davide Calloni intitolato "Disco Mute. Le discoteche abbandonate d’Italia" pubblicato nel 2021. Un’opera che attraverso le immagini di oggi racconta come sono diventate le piste da ballo e i locali di ieri. "Quelle foto – ha spiegato Pezzali - mi hanno fatto pensare a quanto quei posti siano stati importanti per la mia generazione e per tanti altri. Un luogo, spogliato delle persone che l’hanno vissuto, perde completamente tutto il suo fascino che rimane solo nella memoria. Sembravano delle immagini di una civiltà decaduta, tipo Atlantide". "Max Pezzali – spiega l’assessore Tesei - ha scritto questa canzone perché è stato ispirato dal libro che ho curato io. In secondo luogo ho fatto lo scouting delle discoteche che poi sono presenti sul suo video". sa.fe.