The Begin per non mollare niente: "Troveremo sempre squadre pronte"

The Begin Volley Ancona in campo domani pomeriggio a Cavallermaggiore alle ore 18.30. I dorici cercano di proseguire il loro momento positivo, quarti in classifica e reduci da tre vittorie consecutive che hanno portato 8 punti alla causa della società anconetana. The Begin quarta a quota 10 punti, Savigliano settima a 7, ma dopo sei partite la classifica non può essere così significativa. In altre parole per Ferrini e compagni sarà un’altra battaglia. Matteo Sacco analizza così la partita vinta al tie-break dalla The Begin: "Abbiamo approcciato male la partita, non siamo stati mentalmente lucidi e Brugherio ne ha approfittato. Nei due set successivi siamo riusciti a rientrare in gioco e a mettere in pratica le indicazioni che l’allenatore ci aveva dato. Nel quarto set abbiamo avuto un crollo soprattutto fisico permettendo ai Diavoli Rosa di rientrare in partita. Ritengo la vittoria al tie break molto importante perché ha dimostrato, in primis a noi stessi, che sappiamo essere squadra, che chi entra dalla panchina non fa affatto rimpiangere i titolari e che ogni componente di questo gruppo sa dare il suo apporto in modo determinante". Ma adesso c’è la lunga trasferta piemontese, dove i dorici dovranno cercare di migliorarsi ancora, per ottenere punti importanti per la classifica: "Sono una squadra che al momento è andata un po’ a corrente alternata e che sta poco sotto di noi in classifica – spiega coach Dore Della Lunga –. Troveremo sempre squadre attrezzate e giocatori forti, ma dobbiamo concentrarci su di noi e sulla palla quando è nella nostra parte di campo".

Giuseppe Poli