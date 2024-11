"The shape of peace", in mostra il progetto fotografico di Steven Ricci

La stagione espositiva della Galleria d’Arte Puccini di Ancona continua con una mostra dedicata ad un giovanissimo artista dorico.

E’ Steven Ricci, la cui personale ‘The shape of peace’ è stata appena inaugurata negli spazi di via Matteotti 31/A.

Fino al 30 novembre (dal mercoledì al sabato ore 17.30 – 19.30) si potranno ammirare le opere di Ricci, che nella sua ricerca artistica propone un progetto fotografico dal significato latente: mettere lo spettatore in una posizione "scomoda", come per costringerlo a guardare anche i minimi dettagli delle cose.

La forza e a volte l’asprezza delle immagini presentate è volta a poter generare emozioni forti e profonde, paure che conducono alla vulnerabilità di ognuno, aprendo al dialogo e al rinnovamento come individui.

Il giovane artista cita Ernst Junger: "Noi stiamo dalla parte del sangue e della vita", che evoca vitalismo, difesa istintiva, intesa ad infondere coraggio. Ed è in questo senso che Ricci intende la funzione della fotografia, così come quella della moda o quella dell’elemento del gioiello, come strumenti di comunicazione e critica sociale; l’elogio del macabro per una purificazione emotiva, una sfida dell’ignoto per esplorare gli aspetti più oscuri della natura umana.

L’impronta stilistica delle fotografie che sono esposte (nell’utilizzo dei soggetti e delle composizioni e soprattutto dei contrasti molto elevati), tendono a richiamare i temi del dolore o della morte, ma anche quelli della volontà capace e della sopravvivenza, sullo sfondo di una Natura intesa quale principio originario preesistente.