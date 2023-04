Thomas Brugnami, un gioiello orgoglio di Monte San Vito

"Il nostro concittadino Tommaso Brugnami è uno dei nostri gioielli e siamo fieri di lui. Un esempio per tanti nella nostra comunità perché ha dimostrato di arrivare, attraverso sacrifici, a risultati importanti e che riempie di orgoglio noi e l’intero Paese". Così il sindaco di Monte San Vito Thomas Cillo che, la scorsa estate, ha ricevuto e premiato il ragazzo in municipio. Tommaso, classe 2006 della Giovanile Ancona, nei giorni scorsi, nella finale al volteggio con la media di 14.133 punti sui due salti, si è laureato, in Turchia, campione del mondo junior nella rincorsa dai 25 metri battendo la concorrenza del canadese Victor Canuel e dell’ungherese Szilar Zavory. Con questo successo il giovane montesanvitese ha ampliato il proprio palmares in cui spiccano già due medaglie di lusso conquistate agli Europei dello scorso anno: l’oro con la squadra e il bronzo al corpo libero, accompagnate dal bronzo al volteggio ottenuto agli ultimi Eyof. "Già in prima elementare, durante la ricreazione, facevo di continuo ruote e verticali con gli amici, a sette anni sono entrato in palestra e ora sogno le Olimpiadi" ha raccontato Brugnami di Monte San Vito, al Carlino.