Tifosa napoletana onesta restituisce portafoglio con 400€ e documenti senza toccarli

Donna trova portafogli con 400 euro documenti e carta di credito e lo restituisce al proprietario, ma prima lancia il post su Facebook: "Voglio mostrare il mio gesto perché sono napoletana e mi scontro spesso con molti pregiudizi, nonostante io sia una persona onesta".

Il caso si è verificato ieri mattina alle 8 a Castelbellino dove è stato trovato il portafoglio con diverse banconote, ma anche carte di credito, patente e documenti.

"Tifosa napoletana onesta ritrova portafogli senza toccare un centesimo" scrive la donna documentando il tutto con le foto.

Poi aggiunge con ironia: "Tifosa napoletana tra un po’ restituirà il portafogli ad un tifoso juventino (dentro il portafogli ritrovato c’era anche la tessera della Juve). Non metto in dubbio l’onestà degli altri, ma ragazzi non ci voleva nulla che sfilassi i soldi e ciao, ciao".

Un post pubblico che non ha mancato sui social di suscitare prese di posizione e scontri al vetriolo. "Non c’è bisogno di vantarsi della propria onestà – recita un commento -. È accaduta la stessa cosa a me ho riconsegnato il tutto al proprietario, senza fare nessun tito di clamore".