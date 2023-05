Tintarella al Passetto tra lastroni divelti, transenne e degrado

Passetto, la stagione – per gli anconetani – è ufficialmente iniziata, ma sul litorale le chiatte sono arrivate solo giovedì. I lavori pare siano in ritardo per via del maltempo dei giorni scorsi. Certo è che in spiaggia non ci sono ancora né le docce né i sali-scendi per tuffarsi in mare. I bagni non sono ancora fruibili (né quelli vicino all’ascensore né quelli sotto la scalinata) e il litorale è tutta una transenna. Il lato destro della scalinata sotto il Monumento, ad esempio, è chiusa sbarrata. Le transenne di legno ai piedi di piazza IV Novembre sono lì da un anno. Come se non bastasse, le tempeste invernali avrebbero divelto diverse lastre di cemento delle rotonde e davanti alle grotte, verso lo stradello di via Panoramica, si è aperta una grossa voragine, tutt’ora delimitata. Le ruspe inizieranno a lavorare in questi giorni: "Ci auguriamo che vengano spianati i ciottoli e rimpolpati scogli e molo – dicono alcuni bagnanti – Speriamo non si coprano le buche con gittate di cemento alla bell’e meglio". Intanto, qualcuno spunta un grosso ferro che sbuca da un masso, mentre centinaia di persone prendono il sole.

n.m.