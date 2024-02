Tommaso Cingolani festeggia la maglia tricolore

Il Team Cingolani festeggia un’altra maglia tricolore. Sempre nel ciclocross. Proprio all’ultima corsa stagionale arriva l’exploit di Tommaso Cingolani ai Campionati Italiani giovanili, per esordienti e allievi, disputati a Castelletto di Serravalle, in Emilia Romagna, con l’organizzazione del sodalizio locale A Favore del Ciclismo. Nella gara allievi primo anno sono saliti in 100 sui pedali con Tommaso Cingolani (Team Cingolani) a comandare seguito da Francesco Dell’Olio (pugliese della Fusion Bike), a sua volta protagonista di un gran recupero nell’ultimo giro. Tra i due, all’arrivo, il divario è stato esiguo, solamente due secondi bastati però a Cingolani per conquistare la maglia tricolore nonostante una scivolata. Argento a un mai arrendevole Dell’Olio. Terzo, a 17’’, il friulano Massimo Bagnariol della Bandiziol Cycling Team, quinto il fratello gemello Filippo Cingolani (Team Cingolani) che un anno fa vinse il titolo italiano a San Fior in Veneto quando era esordiente secondo anno. Insomma festa grande nella famiglia Cingolani con papà Francesco che in passato è stato azzurro del ciclocross e con nonno Amos patron della società Team Cingolani di Pianello di Ostra. "Al penultimo giro c’è stata la svolta in cui ho allungato sugli altri e ho fatto un giro da solo - racconta il nuovo campione italiano -. Sono scivolato in discesa ed è stato l’unico momento da brivido ma avevo in pugno la vittoria che dedico a tutto il mio team e alla mia famiglia". Cingolani, senigalliese, classe 2009, in questa stagione ciclocrossistica ha vinto otto gare tra cui il Giro d’Italia allievi primo anno, il cross del Ponte a Faè di Oderzo e il Master Cross di Brugherio. Oltre alla vittoria e al quinto posto dei gemelli Cingolani da sottolineare anche il decimo posto di Stella Forti e di Giulio Vitali, sempre del Team Cingolani tra gli esordienti secondo anno. "Su otto maglie portarne a casa una è stata una bella soddisfazione per il nostro movimento ciclistico" ha affermato il presidente regionale FCI Marche Lino Secchi che si è congratulato sul palco premiazioni con Tommaso Cingolani. Secchi ha esteso il proprio ringraziamento e di tutto il consiglio direttivo del CR Marche per i valori espressi sul campo a tutte le società e gli atleti che hanno onorato l’impegno a Castelletto di Serravalle, in presenza di tutti i migliori esordienti e allievi del ranking nazionale.