Topo gigante in Piazza Cavour, cosa sta succedendo ad Ancona?

Caro Carlino, l’altro giorno stavo andando in centro. Io abito al Viale della Vittoria e quindi è logico che passi per la centralissima piazza Cavour. Ero con un gruppo di persone, stavamo tutti camminando tranquillamente quando ad un tratto qualcuno si bloccato e ha iniziato a urlare. I passanti non ci hanno capito più nulla, né quelli che provenivano dal porto né quelli che scendevano verso corso Garibaldi. Cosa è successo?, vi chiederete voi. Ebbene, c’era un topo enorme che ha attraversato e tagliato piazza Cavour, salendo sui piedi di una signora. Non so se si tratti di una pantegana, ma certo è che quel topo era davvero grosso. Tra l’altro, in quella zona, (soprattutto la sera) c’è un tanfo micidiale, di escrementi, fogna o non so cos’altro.

Possibile che non si riesca a fare qualcosa? Eppure quel tratto di piazza Cavour, davanti ai portici di corso Garibaldi è frequentatissimo dai pedoni, in particolar modo per la passeggiata da mare a mare che fanno i crocieristi. E poi, altra cosa: siamo sicuri che la derattizzazione prosegua e sia efficace?

Gilberto C., Ancona