Torna ad Ancona l’Amerigo Vespucci,la nave scuola della Marina militare. "Siamo orgogliosi di essere riusciti a trasformare quella che in origine era una esperienza esclusivamente militare in un modo completamente nuovo di portare il Sistema Italia in giro per il mondo". Lo ha sottolineato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo al ‘Villaggio Italia’ di Gedda alla presentazione delle tappe che caratterizzeranno il ‘rientro a casa’ dell’Amerigo Vespucci, che da luglio 2023 sta compiendo il suo secondo giro del mondo attraverso 5 continenti. Dal primo marzo la Vespucci salperà da Trieste. Prevista la tappa ad Ancona.