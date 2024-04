Torna "Food&Drink". Ecco il giro del mondo tra i sapori internazionali

Sapori e atmosfere internazionali per tre giorni ad Ancona. Merito dell’undicesima edizione di "Food&Drink", che da oggi a domenica (ore 18.30-23) vedrà 45 bar, ristoranti e caffè proporre aperitivi, menù e cene ispirati al Paese da loro scelto. L’evento è promosso da Confartigianato Imprese di Ancona–Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune, e con il contributo della Camera di Commercio delle Marche. L’iniziativa permetterà di gustare le specialità di decine di paesi di tutto il mondo, dalla Francia alla Grecia, dalla Spagna all’Irlanda, dal Messico al Giappone, dalla Thailandia agli Stati Uniti, dalla Tunisia al Perù. E’ coinvolto l’intero percorso da mare a mare. La maggior parte dei locali è situata nel centro, tra corso Stamira e piazza del Papa, ma sono coinvolti anche il Viale, corso Amendola e piazza Diaz.

La manifestazione intende offrire un’occasione per cittadini e turisti di vivere Ancona, oltre che di mettere in rete gli operatori, principale ‘biglietto da visita’ per chi arriva in città, e renderli protagonisti della valorizzazione dei luoghi in cui gestiscono le loro attività. "Siamo orgogliosi di aver ideato un format come Food&Drink, che ad ogni edizione conferma la volontà delle imprese di lavorare in sinergia per la riuscita della manifestazione, ma soprattutto per mostrare il vero volto di Ancona, una città bella e piacevole da vivere sia da parte dei giovani che delle famiglie", dichiara Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino. Luca Casagrande, responsabile della Confartigianato territoriale di Ancona, evidenzia il valore inclusivo di ‘Food&Drink’, un progetto diffuso che invita le persone a spostarsi per andare alla scoperta dell’intera città, e cita numeri che confermano come il settore food ‘tira’ sempre (dal 2018 al 2023 si è registrato un +20% di addetti).

"Prevedere eventi settimanali con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, per rendere vivo e attrattivo il capoluogo, era una delle richieste avanzate in campagna elettorale – aggiunge Paolo Longhi, presidente della Confartigianato territoriale – Dunque non possiamo che dirci soddisfatti". Soddisfatto è anche l’assessore alle Attività economiche Angelo Eliantonio, secondo il quale "in città ci sono alcune solide e ragionevoli certezze. Come gli eventi organizzati dalla Confartigianato. Possiamo contare su un’associazione che ‘fa i compiti a casa’. Da parte nostra c’è un rinnovato rapporto con le associazioni di categoria".

Con ‘Food&Drink’ anche i cittadini potranno essere ‘protagonisti’. Come? Mettendo un ‘like’ su Facebook e Instagram alla foto del proprio locale preferito. Programma e locali aderenti su www.laviamaestra.com/fooddrinkancona.

Raimondo Montesi