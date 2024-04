Torna "Giardino in Fiore": per la prima volta è in piazza Pertini

"Giardino in fiore" è l’appuntamento che celebra l’arrivo della bella stagione: sabato e domenica tornerà a colorare la città dorica ed è ospitata per la prima volta in Piazza Pertini. La trasformazione di Piazza Pertini in uno spazio espositivo e al contempo ‘giardino urbano temporaneo’ riflette la volontà dell’Amministrazione di valorizzare e ampliare gli spazi urbani dedicati agli eventi, promuovendo così una connessione più intima tra cittadini, natura e cultura. La Mostra Mercato Florovivaistica presenta prodotti, idee e tendenze per decorare giardini, terrazzi e davanzali, per abbellire gli ambienti e migliorare la qualità della vita. A “Giardino in fiore” il pubblico troverà piante floreali, piante per bordure e rocciati, rampicanti, aromatiche, piante cactacee, succulente ed orchidee per interni. Per la cura di grandi spazi aperti si potranno scegliere fra alberi decorativi da giardino, arbusti e piante da frutto, come melograni, agrumi e olivi, vasi, terrecotte, attrezzi per il giardinaggio, arredi e complementi per esterni per vivere al meglio ogni spazio all’aria aperta. Completa la proposta commerciale il caratteristico mercatino a tema ‘floreale’ con artigianato fatto a mano o in materiali naturali, prodotti di erboristeria e per il benessere. Aprirà al pubblico sabato e proseguirà fino a domenica dalle ore 9 alle ore 20. Sono attesi circa 20 operatori vivaisti e 20 tra piccoli artigiani che trasformeranno Piazza Pertini in uno splendido giardino urbano. L’ingresso a "Giardino in Fiore" è gratuito.