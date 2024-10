Torna "In autunno piovono libri"

Dalle letture per bambini ai romanzi che parlano delle sfide delle donne, dalle culture di mondi lontani fino ai saggi storici che tratteggiano la Falconara di inizio Novecento o che ricordano personaggi illustri del territorio, è ricco il calendario della rassegna ‘In autunno piovono libri’ organizzata dal Comune. Da sabato al prossimo 23 novembre il Centro Pergoli e la biblioteca, in piazza Mazzini, ospiteranno un ciclo di eventi dedicato alla letteratura e alla lettura, un’occasione imperdibile per gli appassionati di libri e per chi desidera avvicinarsi al mondo della cultura attraverso incontri, presentazioni e laboratori. Non mancherà un appuntamento con il ‘Murder Party’, che ogni anno richiama in biblioteca decine di partecipanti. Si parte sabato, alle 10, con il Dory Day, un appuntamento per i più piccoli: la biblioteca ospiterà una mattinata di letture e laboratori dedicata a ‘Dory fantasmagorica’, libro per ragazzi di Abby Hanlon (edizione Terre di mezzo). Bambini protagonisti anche giovedì 17 ottobre, quando sempre in biblioteca alle 17 tornerà ‘L’ora del racconto’ per chi ha dai 3 ai 6 anni.