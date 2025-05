Torna la colazione dopo la movida con "Corné by O’ Sarracin"

Sulla spiaggia di velluto torna la colazione dopo la movida, da sabato un nuovo locale sarà aperto di notte, è questa la proposta alternativa di ‘Cornè by O’Sarracin’, che è pronto ad alzare le serrande nel cuore del divertimento estivo di Senigallia. "Un locale a due passi dalla Rotonda, in via Lazio, a due passi dall’Hotel City – spiegano le giovani titolari – qui troverete i cornetti di sera e di notte, ma durante il giorno non vi lasceremo soli, siamo pronte a deliziarvi con i nostri cornetti speciali". La notizia dell’apertura del nuovo locale ha fatto il giro del web con un video in cui le due titolari invitano tutti, da sabato, a provare i loro cornetti. Una proposta che mancava ormai da quando ‘Dolce Notte’ ha chiuso. Shalimar Club e Bar Italia era questa l’accoppiata estiva di Senigallia che per decenni si è rivelata vincente. Poi la chiusura di alcuni locali in zona, la crisi delle discoteche e successivamente la pandemia hanno portato molti a cambiare stile di vita, ma negli ultimi anni, la voglia della colazione all’alba o dello spuntino notturno è tornata: le due giovani titolari hanno raccolto la sfida e hanno scelto di aprire in un orario per tanti inconsueto.