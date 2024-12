Tornano le 'Storie del Bosco' al Teatrino del Piano di Ancona

Tornano in scena le ‘Storie del Bosco’ questo pomeriggio (ore 18, Ingresso 7 euro) al Teatrino del Piano di Ancona. E’ il titolo dello spettacolo che il Teatro del Canguro propone ai piccoli spettatori.

L’opera si compone di brevi storie che hanno come protagonisti animali, bambini e fantastici personaggi, e i loro incontri dagli esiti non sempre prevedibili. ‘Ci sono gufi che confessano di avere paura del buio, lupi mangiati da bambini, donnine piccine picciò, giganti grandoni grandò. A volte i vari protagonisti cambiano il loro aspetto ed il loro carattere e di conseguenza il loro rapporto con gli altri. A volte usano strani modi per conservare i loro ricordi e le loro storie. A volte nascondono piccoli segreti. Il racconto non è mai come ce lo saremmo aspettato e questo rende più divertente e curioso ciò che accade sulla scena’.

Dopo le repliche di ‘Storie del Bosco’ (13 e 14 dicembre) domenica 15 la stagione del ‘Canguro’ ospiterà al Teatro Sperimentale la Compagnia Mattioli, che presenterà uno spettacolo decisamente in tema con l’attuale periodo di festa: ‘Gli omini rossi e Babbo Natale’. E’ un lavoro che grazie a originali oggetti, musiche coinvolgenti e tante gag comiche saprà divertire i più piccoli, ma anche i loro ‘accompagnatori’ adulti.