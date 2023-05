Torrente minaccioso Aspio chiede garanzie

I residenti dell’Aspio di Osimo hanno paura che il torrente che attraversa la frazione osimana al confine con Ancona esondi. Il maltempo che ha devastato l’Emilia Romagna e colpito anche le nostre zone ha risvegliato la paura. Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, che ha da poco presentato una mozione per chiedere l’impegno della Giunta regionale a predisporre tutte le azioni necessarie per intensificare l’opera di manutenzione e pulizia del fiume Musone, nel tratto Osimo-Castelfidardo, spiega: "La competenza della messa in sicurezza del torrente è di Autostrade spa. La Regione sollecita, siamo in attesa della Conferenza dei servizi per poi procedere con l’autorizzazione ai lavori. I cittadini giustamente sono arrabbiati". "Esiste un progetto già pronto e approvato di rafforzamento delle sponde del torrente in questa frazione ma i lavori non li fanno ancora partire – dicono i residenti -. Era il 2018 quando al fiume Aspio, zona via Soderini, sono stati apposti i massi, soluzione provvisoria di emergenza. Autostrade ha redatto un progetto, approvato e sottoposto ai vari enti statali che hanno richiesto integrazioni".