Tra circo, illusionismo e comicità. Sul palco il "Lucchettino Classic"

Chiusura in grande stile per la rassegna "Tout Le Cirque" del Teatro Panettone di Ancona. Domani sera (ore 21) sul palco salirà il duo composto da Luca Regina e Tino Firmiani, con il loro "Lucchettino Classic". E’ uno spettacolo per grandi e piccoli, firmato da due artisti che con i loro sketch magici e clowneschi si sono esibiti un po’ ovunque: dai varietà in compagnia del grande trasformista Arturo Brachetti agli studi televisivi di ‘Zelig Circus’, dal Circo Massimo di Roma su Rai 3 al prestigioso ‘Signé Taloche’ della televisione belga. Dal 2003 al 2006 si sono esibiti in Grecia in compagnia di Ieroclis Mihailidis, vera e propria icona del teatro greco. Dal 2013 al 2016 sono stati in tour mondiale con Arturo Brachetti, nello spettacolo ‘Brachetti che sorpresa’, campione d’incassi in Francia, Canada e Italia. Nel 2014, durante il tour francese Brachetti, il quotidiano francese Le Figaro li ha definiti "gli Stanlio e Ollio italiani". Nel novembre del 2017 hanno ricevuto a Parigi il ‘Mandrake d’Or’, l’Oscar della magia. Hanno partecipato nel 2018 all’ultima puntata della trasmissione francese ‘Le Plus Grand Cabaret du Monde’.

L’eccentrica coppia affonda le sue radici nella tradizione clownesca, nel mondo del circo e nella commedia dell’arte. Si rifanno alla scuola dei clown non parlati come Jacques Tati, Mr Bean e Jango Edwards. Commedianti surreali e ‘clown magici’, Regina e Firmiani mescolano in giuste dosi illusionismo, cabaret, arti circensi e recitazione pura, mentre la loro naturale vocazione alla comicità fa il resto. ‘Lucchettino Classic’ è un mix esplosivo che contiene tutti i loro cavalli di battaglia presentati in circa venticinque anni di attività. La stagione del Teatro Panettone è organizzata dal Gruppo Teatrale Recremisi in collaborazione con AMAT e con il patrocinio di Comune e Regione Marche. Informazioni e biglietti: Casa musicale in corso Stamira 68 (071202588, ore 9 – 12.30 e 16 – 19.30), www.vivaticket.com e prenotazioni telefoniche all’Amat (0712072439). Domani sera il botteghino del teatro sarà aperto a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.