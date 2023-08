Tra giochi e fantasy: è l’ora di "Fabcon 2023" Attesi oltre 400 partecipanti da tutta Italia

Al via domani "Fabcon 2023" con personaggi fantasy, mostri e cavalieri che coloreranno il centro storico della città della carta. La storica convention di giochi di ruolo organizzata a Fabriano dall’associazione Lokendil è ormai un appuntamento di livello nazionale, e che quest’anno vedrà oltre 400 partecipanti da tutta Italia darsi appuntamento in centro storico per partecipare a più di 200 partite. Ma a fianco dei giochi di ruolo, sono previsti anche molti appuntamenti dedicati a curiosi, famiglie e cittadini. Sabato mattina, sabato pomeriggio e domenica pomeriggio, con ingresso libero, al Palazzo del Podestà, sarà possibile cimentarsi con giochi da tavolo, grazie ai dimostratori delle associazioni Lokendil e Arthur Conan Doyle di Falconara. Sabato mattina anche un corner giochi da tavolo per bambini dai 4 ai 10 anni. Sempre sabato mattina, alla sala convegni del Museo della Carta, un laboratorio dedicato allo storytelling e al character design. Gli appassionati di scrittura creativa e narrazione impareranno con Valentino Cinefra e Andrea Laudazi a costruire personaggi appassionati. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione (su https:www.eventbrite.it).

Sabato, alle 18.30, al centro sociale "Città Gentile" (ex Anagrafe) un dibattito sui mostri, su cosa rappresentano nel nostro immaginario e come si sono evoluti dai tempi del romanzo gotico fino alle serie tv, passando per cinema e romanzi.

Un approfondimento che vedrà la partecipazione della scrittrice e docente della Scuola Holden Lorenza Ghinelli e della direttrice artistica del festival PopSophia Lucrezia Ercoli. Domenica stessa ora e location e ingresso libero, sarà la volta della giornalista, scrittrice e voce di Radio 3, Loredana Lipperini: presenterà il suo romanzo per bambini e ragazzi "Il Senzacoda" e si confronterà con Clelia Conti, organizzatrice del festival Fiabola, sui mostri nelle fiabe e nelle favole, andando alle origini del nostro immaginario. Domenica pomeriggio dalle 16,30 a palazzo del Podestà 12 figuranti in costume fantasy, personaggi archetipici come maghi, guerrieri, elfi e orchi, sfideranno i partecipanti a vivere in prima persona una storia fantastica per i vicoli di Fabriano. Alle 16.30, il primo passo all’interno del fantastico mondo di Keemar e il gran finale sarà alle 19 nella piazzetta della Cattedrale, dove tutti i partecipanti potranno assistere all’epica scena conclusiva dell’avventura.