Tra scatti storici e mare: mostre da vivere

Un’inaugurazione molto partecipata quella della mostra fotografica ‘Ancona tra passato e futuro - Immagini e ricordi della città attraverso le storie dei suoi quartieri’. E non poteva essere altrimenti, visto il successo che un’esposizione simile aveva avuto lo scorso anno. In entrambi i casi l’organizzazione è stata del Lions Club Ancona Host, in collaborazione con vari enti (a partire dal Comune) e soggetti privati. Tanto più che rispetto al 2022 le immagini esposte nell’Urban Center a Palazzo degli Anziani, in piazza Dante, sono quasi tutte inedite, in quanto provenienti soprattutto da ‘album di famiglia’, oltre che da archivi ben noti come quello storico comunale e il ‘Corsini’.

Scatti capaci di raccontare un intero secolo dorico: da fine Ottocento agli anni ‘90 del Novecento, visto che sono compresi i nuovi quartieri a sud della città.

Si va da una quasi irriconoscibile piazza Ugo Bassi alle 13 Cannelle, dove tra gli altri spicca un uomo a cavallo; da uno scorcio di piazza Roma, con la vecchia edicola e il muso di un’auto d’epoca (lontanissima) al porto, con due signore vestite ‘come una volta’ e sullo sfondo il centro storico; da una foto aerea di Collemarino a immagini di strade senza asfalto dove passa il tram. Non mancano le tragiche foto della frana del 1982, con la statale devastata. Tra bambini seduti sula spiaggia e edifici ormai perduti il visitatore può fare un viaggio della memoria. La mostra è aperta fino al 25 giugno, da martedì a domenica (ore 10-13 e 17-19).

Il 25 giugno, alla Mole, chiuderà un’altra mostra fotografica: ‘Pianeta Mare’ di Yann Arthus-Bertrand e Brian Skerry. Il primo è noto per gli spettacolari scatti aerei del progetto ‘La Terra vista dal Cielo’. Il secondo è specializzato nella biodiversità sottomarina, e ha fatto immersioni per più 10.000 ore in tutti gli oceani, realizzando più di 20 servizi per il National Geographic. Se amate il mare e i suoi abitanti una visita è d’obbligo, anche per riflettere sull’urgenza di proteggerli da uno sfruttamento selvaggio.

E’ dedicata a un personaggio indimenticato da generazioni di studenti la mostra in corso alla Galleria Papini: Enzo Parisi, docente di storia dell’arte al liceo Savoia e artista di vaglia, come dimostrano le opere esposte, testimonianze dei diversi periodi della sua carriera di pittore. Anche Roberto Moschini è stato un docente (al Centro Design Cnipa), oltre che artista. A lui la Galleria Puccini dedica una personale che si chiuderà il 20 maggio: ‘Il Kamasutra al tempo del Coronavirus – Covid-19’.