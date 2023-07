’Tracce di un’estate quasi perfetta’, il bis di Marcelli Flori

Lo scrittore Massimo Marcelli Flori torna a stupire con il suo secondo romanzo "Tracce di un’estate quasi perfetta", una storia legata all’estate e ai sentimenti, ambientata ad Ancona. "Con tutta ovvietà, soprattutto per chi ha letto "Le tigri non fanno la barba", è un libro completamente diverso. Del resto e per fortuna, non potrebbe essere altrimenti – racconta l’autore -. Questo nuovo libro ha rappresentato il cimentarmi in una dimensione romanzata del tutto inedita, una dimensione nella quale i ricordi del vissuto e dell’ascoltato si fondono senza alcun nesso temporale. L’amore, la politica, il mare, gli affari e il caso, il tutto dentro quello splendido contenitore che è, e resta, la città di Ancona. E’ arrivata la richiesta di riprovarci da più parti ma il tema, come dicevo, è molto diverso. Anche per me è stato un cimentarmi in una dimensione che non conoscevo. Le idee sono venute da sé, volevo restituire qualcosa alla città di Ancona che amo profondamente, e d’estate perché la città si vive di più. E’ un esperimento che porta la città in un contesto inedito. Molti di noi vi si immedesimeranno".

Il libro è in vendita nella libreria Affinità elettive (www.edizioniae.it) in corso Stamira 33 ad Ancona e nella libreria Il tomo d’oro in via Flaminia 557b a Falconara, oppure è acquistabile tramite titolo o nome dell’autore o con il codice ISBN 978-88-7326-668-6. E’ ordinabile in tutte le librerie e anche online.

s. s.