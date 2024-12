Tragedia sul peschereccio. Marinaio colpito da un malore. Cade in mare, muore d’ipotermia

Cade in mare durante una battuta di pesca e muore. Tragedia ieri mattina a sei miglia dalla costa di Fano dove ha perso la vita un pescatore di 51 anni, tunisino, Alì, molto conosciuto in città. L’uomo era bordo di un peschereccio della flotta di Ancona, il Midway, insieme ad altri membri dell’equipaggio. Il titolare era al timone quando il 51enne è caduto nelle acque gelate. Avrebbe avuto un giramento di testa mentre si trovava seduto sul bordo dell’imbarcazione, in una parte periferica della barca. Era l’alba. I colleghi lo hanno visto cadere in mare come un sacco e hanno fatto fermare subito il motore. Il corpo è andato giù molto velocemente: era infatti piuttosto pesante a causa degli indumenti da lavoro che indossava. Uno dei membri dell’equipaggio si è buttato in mare per recuperarlo e tirarlo subito fuori dall’acqua gelida. Alì è andato in ipotermia e una volta adagiato sulla barca non si è più ripreso. La caduta in mare è avvenuta attorno alle 7. Sgomento tra i membri dell’equipaggio che hanno dovuto chiedere aiuto alla Capitaneria di porto rientrando subito nello scalo più vicino, quello di Fano. Il tunisino era residente ad Ancona e lavorava a bordo del Midway da un mesetto. Un pescatore esperto, stando a come lo descrivono i colleghi, con una provata esperienza nella marineria dorica dove aveva lavorato a bordo di altre pescherecci.

La salma fino a ieri era a disposizione della magistratura che potrebbe chiedere di fare l’autopsia per chiarire le cause del decesso, se è stato fatale il malore o l’impatto con l’acqua gelata dove comunque è rimasto a bagno per diversi minuti prima di essere recuperato. La vittima aveva quattro mogli. Era vestito con l’abbigliamento da pesca, abiti pesanti visto il periodo, che si sono imbevuti di acqua gelida. Il corpo è stato trovato integro. Ieri veniva escluso l’incidente a bordo come causa del tuffo in mare.