Tragedia sulla Strada Provinciale 76: anziano perde la vita in un incidente ad Angeli di Mergo

Tragedia lungo la Strada provinciale 76, nel territorio di Angeli di Mergo, proprio dietro al sito produttivo dell’azienda Elita. A perdere la vita, ieri nel tardo pomeriggio, è stato un uomo di 85 anni, morto in seguito ad un tragico incidente che si è verificato a non troppa distanza da via Angeli e dalla ditta Marchegiani Filtri.

Secondo le prime ricostruzioni, il pensionato classe 1939 stava guidando la sua Fiat Punto in direzione Ancona quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta, coinvolgendo nel tremendo impatto frontale altre due vetture, una Giulietta e una Golf. Una persona avrebbe rifiutato il trasporto al pronto soccorso, mentre due donne sono rimaste ferite nell’incidente. Le loro condizioni, tuttavia, non sarebbero parse gravi, ma è stato necessario trasferirle – in codice giallo – all’ospedale Carlo Urbani di Jesi, al fine di compiere tutti gli accertamenti del caso e prestare loro adeguata assistenza.

La strada della Vallesina, dalle 17.45, si è trasformata in un viavai di sirene e mezzi dei soccorritori. Sul posto, infatti, sono arrivati i carabinieri, per disciplinare i primi rilievi, oltre ai vigili del fuoco di Jesi e Fabriano per estrarre le persone dalle lamiere ed effettuare le operazioni di bonifica dell’area.

A prestare soccorso ai feriti, invece, un’automedica di Jesi, la Croce Verde di Cupramontana e la pubblica assistenza Piròs di Apiro. Al momento non si esclude alcuna ipotesi in merito alle cause che avrebbero provocato la carambola fatale per l’85enne. Compresa quella che l’anziano possa essere stato colpito da un malore, prima di scontrarsi con le altre due auto che provenivano nella direzione opposta. Inevitabili i disagi al traffico, considerata l’ora di punta concomitante con l’uscita dalle fabbriche e dai luoghi di lavoro.

La viabilità ha proceduto a singhiozzo, fintanto la strada non è stata liberata completamente dalle vetture rimaste pesantemente danneggiate. Profondo cordoglio nella comunità per un terribile incidente stradale.