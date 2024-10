Travolta in bici dall’auto: è grave una ragazza

Ennesimo ciclista investito in città: ad avere la peggio una 27enne residente a Jesi. La ragazza è stata falciata attorno alle 13 all’interno della rotatoria tra via Valche e via Gallodoro, a pochi metri dal centro commerciale Arcobaleno.

La giovane era in sella alla sua bicicletta quando è avvenuto l’impatto con un’auto in corsa, una Fiat Punto condotta da una 46enne straniera ma residente in città. La 24enne anche lei straniera ma residente in città dopo l’impatto con la vettura è rovinata a terra riportando diverse lesioni. E’ rimasta sempre cosciente ed è stata soccorsa dagli stessi automobilisti nel traffico. Nel frattempo dall’ospedale regionale di Torrette si è levata in volo l’eliambulanza. Sul posto anche l’automedica e l’ambulanza della Croce Verde di Jesi, oltre agli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Le condizioni della giovane sarebbero gravi ma non tali da far temere per la sua vita. Inevitabili i disagi al traffico in quell’ora e in quel tratto particolarmente intenso.