Tre montatori elettronici per installazione impianti

Tre montatori elettronici. Codice offerta 1652761. CPI Ancona Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Net Impianti srl di Falconara Marittima ricerca 3 montatori elettronici con un minimo di esperienza, preferibilmente anche nel settore antincendi. L’azienda si occupa di installazione e manutenzione di impianti elettrici, elettronici termoidraulici e core business impianti antincendio; in particolare di impianti di rilevazione, spegnimento incendio sia ad acqua che a gas e commissioning-start up sistemi. L’azienda lavora in territorio nazionale ed internazionale. Il candidato dovrà essere disponibile ad eventuali trasferte, di breve durata e non consecutive in territorio italiano e in cantieri esteri con una durata non superiore ai 15 giorni. Requisito essenziale: automunito ed in possesso di patente B. Tipologia contrattuale: tempo determinato trasformabile, rinnovabile o apprendistato. Orario di lavoro: tempo pieno (40 ore settimanali). Per candidarsi inviare il CV a [email protected]