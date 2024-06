Treno e bus per arrivare direttamente in spiaggia

Con Senigallia Beach Link sulla spiaggia di velluto si arriva in bus. Saranno 116 ogni giorno le soluzioni intermodali a disposizione di quanti vorranno raggiungere la spiaggia, lasciando la macchina a casa e dimenticando lo stress del traffico e della ricerca del parcheggio. Per acquistare il biglietto treno+bus è necessario inserire come stazione di arrivo o partenza, "Lungomare Nord" o "Lungomare Sud". Per il Lungomare sud, oltre che dalla stazione di Senigallia, il collegamento link sarà possibile anche dalla stazione di Marzocca.

Il Senigallia Beach Link è la novità principale nelle Marche della Trenitalia Summer Experience 2024 che a livello nazionale prevede nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo. Sale a nove il numero dei treni Rock in circolazione nelle Marche che, insieme ad altri sei convogli di ultima generazione già consegnati, fanno di quella marchigiana una delle flotte più giovani d’Italia. Con due nuovi Frecciarossa in circolazione tra Milano ed Ancona per tutta l’estate diventano complessivamente 30 i Frecciarossa in circolazione ogni giorno tra Torino/Milano/Venezia e la Costa Adriatica, che uniscono le Marche al Nord e al Sud del Paese.

Il Frecciarossa 9803 parte da Milano alle 7.05 con arrivo ad Ancona alle 10.13. "Siamo a Senigallia per presente il collegamento intermodale treno più bus, che con 116 collegamenti permetterà ai nostri viaggiatori di raggiungere la spiaggia di velluto è una delle nostre novità per il territorio marchigiano unitamente ai quattro nuovi collegamenti dalle Marche all’Emilia Romagna – spiega Marco Trotta, direttore Trenitalia Marche - il treno rock sta permettendo di rinnovare la flotta in esercizio per l’utenza marchigiana e siamo fieri ed orgogliosi di poter presentare un’età media dei rotabili tra le più basse in Italia".

Una collaborazione tra Trenitalia e Senigallia era già avvenuta in passato durante il Summer Jamboree con treni notturni speciali che consentivano di raggiungere la città sulle rotaie, in modo da poter evitare code e la ricerca di parcheggio, ma anche di garantire una sicurezza e divertimento senza il pensiero di dover risalire in auto e percorrere la strada fino a casa.