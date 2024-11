Trenta chili di hashish e cocaina: due arresti

Trenta chili di hashish, 210 grammi di marijuana e 50 grammi di cocaina è il "bottino" sequestrato dai carabinieri del Nucleo Investigativo Carabinieri di Macerata l’altra sera. I sospetti dei militari si erano concentrati su un immobile di Filottrano che poteva essere utilizzato come deposito delle predette sostanze. Al loro arrivo due persone stavano prelevando alcuni pacchi dal bagagliaio di un’auto presa a noleggio, per poi trasportarli all’interno di quella casa. Nel bagagliaio c’erano un borsone contenente 410 panetti di hashish (oltre 20 chili) e un pacchetto di cellophane 24mila e 260 euro. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione utilizzata dagli arrestati come deposito. A guardia un pitbull. All’interno hanno trovato 200 panetti di hashish da dieci chili, due pacchetti di cellophane contenenti 210 grammi di marijuana, la cocaina e un bilancino di precisione. Ad essere arrestate per spaccio di stupefacenti sono state proprio quelle due persone, senza precedenti, una donna di 50 anni residente a Roma e un 25enne del Ghana che abita a Filottrano. Tutta la droga è stata sequestrata, così come il denaro proveniente dall’attività illecita e i telefoni cellulari che i due usavano. Entrambi sono stati portati in carcere, la donna a Pesaro e il 25enne ad Ancona. Le indagini proseguono per sbrogliare la rete dello spaccio che esiste dietro la maxi operazione chiusa l’altra sera a cavallo tra le due province.