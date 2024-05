Tribunale dei Minori, la Tedeschini si presenta

Ha preso ufficialmente posto mercoledì la nuova procuratrice del Tribunale dei Minorenni di Ancona, Cristina Tedeschini. La sua nomina era stata fatta a febbraio scorso, votata dal plenum del Csm, all’unanimità, e ha preso il posto di Giovanna Lebboroni che è stata assegnata invece a Roma. Gli ultimi sette anni la magistrata li ha trascorsi come procuratrice capo del tribunale di Pesaro. In precedenza era stata assegnata alla Procura di Pescara, come procuratrice aggiunta, dove ha seguito la prima parte dell’inchiesta sulla tragedia di Rigopiano. Ad Ancona è stata accolta dal presidente del Tribunale per i Minorenni Sergio Cutrona e da tutto l’ufficio di Procura. Un po’ un ritorno nella dorica per la procuratrice dove in passato è stata pm al tribunale ordinario. Nativa di Roma Ancona è un po’ la sua seconda casa perché la prima volta che si è trasferita in città era il 1978. "I minori sono un campo nuovo per me – ha detto Tedeschini – completerà la mia carriera". E la sua preoccupazione va alla riforma Cartabia che cambia quello che è stato fino ad oggi il tribunale dei minori. "La riforma ha creato il tribunale delle famiglie, delle persone e dei minori – spiega la procuratrice – la competenza penale rimane immutata ma quella civile diventa una immensità perché avremo una mole di procedimenti che prima faceva il tribunale ordinario, penso ai divorzi, alle separazioni, alle amministrazioni di sostegno, alle interdizioni. Mandare in onda questa riforma senza definire locali e personale può portare ad una paralisi del tutto. Non ci si è posto come rafforzare gli uffici requirenti, una situazione drammatica in tutta Italia perché mancano i magistrati. Nel nostro ufficio ad esempio ne abbiamo solo due. Già la situazione attuale meriterebbe sostegno dal ministero. Ma io sono una intrepida, affronterò tutto questo, il mio è stato un eccesso di coraggio".

ma. ver.