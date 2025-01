Tributo a Frank Sinatra alla Fenice

Evento in prima regionale per ‘Senigallia Concerti’. Domani (ore 17) al Teatro La Fenice la stagione organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Culturale Lemuse proporrà il ‘Frank Sinatra Tribute’ di Anthony Strong & Colours Jazz Orchestra.

Protagonista è il cantante e pianista londinese Anthony Strong, affiancato dalla grande big band diretta da Massimo Morganti. La voce brillante e il carisma di Strong interpretano con spirito moderno le più belle canzoni rese celebri da Sinatra: standard jazz con influenze swing, soul e R&B. Il ricco programma fa rivivere le atmosfere di Broadway e Hollywood, con brani nati per musical o film, divenuti poi successi internazionali e standard jazz.

Brani di Cole Porter, Irving Berlin, Jeroma Kern, George Gershwin, Nat King Cole e Tony Bennett sono reinterpretati da Strong con rinnovata freschezza. Non mancano le atmosfere jazz e soul di Ray Charles e Stevie Wonder alle quali seguono, infine, le composizioni originali che completano l’attività di Strong, anche compositore e arrangiatore.

Lo stile del crooner trova la sua massima espressione in Sinatra. La capacità di dosare le parole, di appoggiare la voce con delicatezza o enfasi, creare sfumature interpretative uniche, rende ogni performance irripetibile. Questa è l’autentica essenza del crooner: un’interpretazione sempre nuova, mai uguale a sé stessa, plasmata dall’emozione e dall’interazione con il pubblico.

La risposta del pubblico, infatti, è un elemento fondamentale, che guida il crooner nella costruzione della sua performance, rendendola un evento unico e irripetibile.

Il tributo va oltre la celebrazione del singolo artista, estendendosi all’eredità di Sinatra come crooner per eccellenza, un’eredità raccolta e reinterpretata in chiave moderna da artisti del calibro di Ray Charles e Stevie Wonder, oltre allo stesso Strong, il quale con la sua voce brillante e il suo carisma rivisita grandi standard del jazz infondendoli di nuove energie con influenze swing, soul e R&B. La sua vocalità cristallina e il suo approccio al pianoforte sono investiti di una coinvolgente energia che ha conquistato ogni platea per cui si sia esibito.

La Colours Jazz Orchestra, con i suoi assoli originali, arricchisce l’esperienza, creando un connubio perfetto tra tradizione e modernità.

Il risultato è uno spettacolo che evoca il fascino intramontabile di un’epoca musicale straordinaria, celebrando la bellezza di classici senza tempo.