Trofeo Lino Liuti, vince la Lube

Oltre dieci ore di volley giovanile vissute dai protagonisti tutte d’un fiato. Quasi 200 atleti scesi in campo e altrettante famiglie ad assistere alle partite nelle tribune dei tre impianti, il Palasport Lino Liuti e la Palestra Roberto Lombardi di Castelferretti oltre alla Palestra di Via Fratelli Cervi a Chiaravalle. Sono questi i numeri targati Sabini del Trofeo Lino Liuti, riservato alla categoria Under 15 e giunto alla ventitreesima edizione. Dodici squadre di cinque regioni: Marche, Umbria, Abruzzo, Emilia-Romagna e Trentino. A trionfare la Lube Civitanova sulla Sir Perugia. Terza Bologna e ai piedi del podio la Sabini Castelferretti.