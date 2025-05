Trova portafogli e lo restituisce

Ha trovato un portafoglio con dentro 600 euro e lo ha consegnato alla Polizia locale di Jesi, che in un lampo ha rintracciato la proprietaria e lo ha potuto così restituire. Quest’ultima ha poi provato a donare qualche decina di euro all’uomo autore del gesto, ma questi ha rifiutato. Un bell’esempio di senso civico, quello accaduto nei giorni scorsi in pieno centro storico.

Durante l’attività di controllo di Corso e strade limitrofe, gli agenti della Polizia locale sono stati raggiunti da uno jesino sulla cinquantina di anni che consegnava loro un portafoglio ritrovato sopra il cruscotto di una Mercedes parcheggiata in piazza Pergolesi. Gli agenti, al controllo, notavano all’interno circa 600 euro in contanti ed i documenti della proprietaria, una jesina di 66 anni che evidentemente aveva appoggiato il portafoglio sopra la vettura dimenticandosi di riprenderlo.

Dalla foto del documento veniva immediatamente riconosciuta una donna che ancora si trovava nei paraggi e dunque subito raggiunta dagli agenti che le riconsegnavano quanto incautamente dimenticato. La signora, ringraziando per la restituzione, aveva subito preso alcune decine di euro per donarle all’uomo in segno di gratitudine, ma con garbo ha ringraziato e declinato l’offerta.