Trovato con la droga in auto: arrestato 30enne

Lo fermano per un controllo, mentre è nell’automobile con la sua fidanzata, e lo trovano con la droga nascosta in parte nel gomito della giacca che indossava e in parte in una borsa vicino al posto di guida.

Arrestato un 30enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Le manette per il giovane, di origine marocchina ma residente a Jesi, sono scattate martedì sera. La guardia di finanza di Falconara si trovava a Castelferretti, non molto lontano dall’uscita del casello autostradale, quando ha deciso di fermare una Volkwagen Golf con a bordo la coppia.

Il 30enne è apparso subito molto nervoso. Il primo controllo dei documenti e del libretto di circolazione non sono andati bene per lui.

Il marocchino guidava senza patente l’auto intestata alla fidanzata e la vettura aveva la revisione scaduta. Il clima si è fatto pesante.

Controllando il documento d’identità è risultato che il 30enne aveva dei precedenti per droga.

I militari allora gli hanno chiesto se aveva della sostanza stupefacente con sé. L’arrestato ha risposto negativamente. E’ seguita una perquisizione al veicolo e poi anche addosso al giovane. In una borsa, custodita all’interno dell’automobile, c’erano nascosti due panetti di hashish. Nel gomito della giacca che indossava il 30enne aveva nascosto 27,20 grammi di cocaina, all’interno di una bustina di plastica. Nel portafoglio aveva 600 euro.

Il denaro è stato ritenuto il provento dello spaccio ed è stato sequestrato. I finanzieri hanno scortato il 30enne fino a casa, a Jesi, dove è stata fatta una perquisizione anche all’appartamento, con l’aiuto dei cinofili. Sopra ad un tavolo c’era un bilancino di precisione e un apparecchio usato per triturare la droga.

In camera da letto c’era un altro quantitativo di hashish. E’ stato controllato anche il garage dove è stata trovata, sopra ad un ripiano, altra cocaina, 1,84 grammi.

In tutto i finanzieri hanno sequestrato 148,86 grammi di hashish e quasi 30 grammi di cocaina. Il 30enne ha detto che era tutta roba sua. escludendo la ragazza dal possesso della droga. Lui è stato arrestato per detenzione ai fini di spacci, lei segnalata alla prefettura.

Ieri mattina la giudice Maria Elena ha convalidato l’arresto con l’obbligo di dimora a Jesi. L’arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il suo legale, l’avvocato Germana Riso, ha chiesto i termini a difesa e l’udienza è stata aggiornata al 12 marzo per valutare se procedere con un rito alternativo, patteggiamento o abbreviato.

Marina Verdenelli