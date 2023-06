"Truffati dalle banche, dove sono i rimborsi?"

"Truffati dalle banche, derubati dal Fir, fondo indennizzo risparmiatori". È l’accusa di un risparmiatore Banca Marche che ha recuperato solo una piccola parte e aggiunge: "L’onorevole Giorgia Meloni scriveva al signor Luigi Ugone, portavoce dell’associazione ‘Noi credevamo nella Banca Popolare di Vicenza’: ‘Sarà nostro impegno, assicurarci che i fondi rimanenti del Fir (400 milioni di euro) vengano spesi per gli indennizzi e non orientati verso altri progetti". Sono stati rimborsati 1 miliardo e 30 milioni (a 146mila risparmiatori rimasti coinvolti nel crac delle banche), ed è vivo un residuo di 545 milioni, che purtroppo non si sa che fine abbia fatto. Visto che l’incarico dato alla commissione responsabile dei rimborsi è stato prorogato fino alla fine di giugno 2023, vorrei sapere dagli organi competenti e dai partiti al Governo, se rivedremo quei 545 milioni che per legge ci erano stati assegnati. Anche perché il calcolo è semplice: basta dividere per due la cifra rimborsata a chi ha ricevuto la prima restituzione".