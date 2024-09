Truffe agli anziani, la polizia al Centro Camillucci

La campagna di informazione e sensibilizzazione sul fenomeno delle truffe agli anziani, promossa dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, messa in campo in maniera capillare in tutta la provincia, continua incessante, sia con gli incontri presso le abitazioni sia con incontri nei centri della città. L’altra mattina i poliziotti hanno fatto visita presso il Centro Camillucci, per portare non solo un momento di vicinanza e spensieratezza, ma anche e soprattutto per mettere in guardia gli ospiti dall’odioso fenomeno che purtroppo continua a registrarsi.