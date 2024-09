Truffe al telefono e via web: 2 denunce

Ancora due fabrianesi truffati al telefono e sul web. Nella prima un 20enne di Fabriano ha ricevuto un messaggio di testo che preannunciava il blocco della propria Postepay: "Aggiorni i dati per evitare il blocco. Per assistenza tecnica chiami il numero…. ". Il giovane non ricevendo conferma dell’aggiornamento effettuato, ha contattato quel numero. Un finto operatore postale gli ha confermato al di non aver completato la procedura e lo ha convinto a versare 900 euro su un’altra Postepay per evitare il blocco. Il 20enne lo ha fatto e si è subito interrotta la conversazione. Si è insospettito e ha contattato il call center di Poste italiane il quale gli ha confermato la truffa. Si è rivolto ai carabinieri della stazione di Fabriano che hanno scoperto e denunciato per truffa il 40enne di Napoli, non nuovo a reati del genere. Nel secondo caso un 40enne fabrianese ha visto un ponte sollevatore in rete e ha deciso di acquistarlo per alcuni lavori che avrebbe dovuto fare. Il venditore, 50enne calabrese poi denunciato, gli ha messo fretta perché stava ricevendo tante offerte, invitandolo a versare 400 euro di caparra su una Postepay. Incassata la somma si è dato alla macchia. I carabinieri hanno individuato e denunciato per truffa il 50enne calabrese.