Allarme truffe, proposte hot al Viale: “Così le belle ragazze avvicinano gli anziani”

Ancona, 28 febbraio 2024 – Quando un giro al mercato diventa un incubo: allarme truffe, scippi e raggiri al Viale della Vittoria, in pieno centro.

In tanti, ieri, hanno allertato la sala operativa del 112 Nue, il Numero unico di emergenza, per segnalare la presenza di persone sospette tra il Viale e il Passetto. Pare che alcune ragazze avvenenti e di bell’aspetto avvicinassero degli anziani soli (sia uomini sia donne) chiedendo soldi e avanzando persino proposte osé.

Il fatto è accaduto ieri mattina, attorno alle 9.45. "Io abito qua sopra e come ogni giorno sono sceso al Viale per incontrare la mia combriccola di amici. Abbiamo preso il nostro solito caffè – racconta un anziano, che preferisce l’anonimato – e poi ci siamo messi fuori dallo Stadio bar, sulle panchine di legno vicino alla fontanella".

È a quel punto che la ragazza, di circa 30 anni, si è avvicinata ai due signori.

Chiediamo cosa si siano detti: «Quella ragazza? Ci ha chiesto se avessimo dei soldi. A quel punto, il mio amico le ha risposto che avrebbe fatto meglio ad andare a lavorare e lei l’ha guardato senza remore e gli ha prima chiesto se lui poteva offrirle lavoro poi le ha proposto di fare sesso. Chiaramente, abbiamo declinato", sorride l’anziano.

Stando ai racconti dei testimoni, la ragazza, che indossava una felpa celeste, color carta da zucchero e un gilet nero con dei leggings, si sarebbe allontanata per poi svoltare a sinistra, all’altezza delle Poste di via Maratta. È alquanto ragionevole pensare che fosse in cerca di qualche anziano da raggirare.

La signora – stando al racconto dei passanti – aveva dei capelli neri lisci, raccolti in una coda di cavallo. "Camminava a passo svelto affacciandosi su varie vie".

Noi del Carlino, una volta raccolta la segnalazione, siamo andati sul posto. La ragazza l’abbiamo effettivamente notata. Stava camminando lungo il Viale in direzione Passetto. È davanti a noi quando avvicina una signora con i capelli corti e una borsetta stretta sotto il braccio tra le bancarelle del mercato.

La donna l’allontana e la presunta truffatrice se ne va a mani vuote. Poi, segue una coppia di anziani, ma non la avvicina. Quindi intravede un anzianoche le va incontro (in direzione Comune) e decide di provarci. Nulla da fare. Si affaccia in via Filzi, sul lato del ristorante ’Giardino’, cercando probabilmente una possibile preda.

Un signore di mezza età sta giocherellando al telefono, forse sta per fare una chiamata. Troppo arzillo per cascare nel tranello. Quindi, attraversa di nuovo e torna sul Viale. Va verso lo Stadio bar, poi passa dietro alla volta di via Maratta. I passanti ci rassicurano sul fatto di aver allertato le forze dell’ordine. Poco dopo, a passo d’uomo, intercettiamo una volante della polizia che batte palmo a palmo la zona con i lampeggianti accesi.

Stando ad indiscrezioni, sarebbero diverse le ragazze che avrebbero fatto proposte hot agli anziani, magari per circuirlil subito dopo. Non è dato sapere se si tratti di gente di etnia rom o di altro. Certo è che la polizia, volente o nolente, è sulle loro tracce.