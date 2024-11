Turismo da record: verso un milione di presenze

La Spiaggia di velluto verso il milione di presenze e oltre. L’assessore alle Attività economiche Alan Canestrari: "Lavoreremo per diventare ancora più grandi".

Dalle proiezioni inviate agli Amministratori, la spiaggia di velluto nel mese di settembre superava le 900mila presente. E dai dati ufficializzati dal Governatore Acquaroli al Forum Internazionale del Turismo a Firenze Senigallia ha registrato un +4% rispetto al 2023.

È il momento dei ringraziamenti per chi ha contribuito a realizzare grandi eventi e a lanciare la spiaggia di velluto tra le location ideali per un concerto. Simple Minds e Pooh, insieme all’Rds Summer Festival hanno confermato piazza Garibaldi come ideale per ospitare fino a 8mila persone.

Una lavoro di squadra quello dell’Amministrazione Olivetti che ha come obiettivo quello di rendere viva Senigallia 365 giorni all’anno: "La sinergia pubblico-privato è la strada giusta per centrare i nostri obiettivi e ottenere i risultati sperati – spiega Simona Romagnoli, assessore al Turismo – mi sento di ringraziare quanti credono in questa città e investono ogni gionro per rendere la propria azienda sempre più attrattiva".

Stabilimenti balneari e locali sold out, quasi ogni sera e non solo in occasione dei grandi eventi: "A lanciarci nel panorama internazionale è stato il raduno Harley Davidson – spiega Canestrari – il sold out non ha riguardato solo noi, ma anche i comuni vicini e il tutto in un periodo di bassa stagione, ma quella della spiaggia di velluto è partita da San Valentino e non si è mai fermata, ci stiamo strutturando per poter rendere attrattiva la nostra città in ogni periodo dell’anno ed è importante farlo in sinergia con tutti gli attori che sono parte di questa impresa che fa si che la nostra città possa continuare a crescere, sotto tutti gli aspetti. Risultati che sono il frutto di un dialogo costante che ci ha permesso di centrare certi obiettivi".

Le proiezioni dell’ultimo trimestre fanno ben sperare per Senigallia che potrebbe arrivare a superare il milione di presenze. Una crescita continua per la città che già nel 2023 aveva chiuso con il segno più sulle presenze turistiche. Una città che non si ferma e dove il 30 novembre saranno accese le luminarie e prenderà il via il calendario delle iniziative di Natale che coinvolgeranno ancora una volta anche borghi e frazioni fino al 6 gennaio.