Turismo, dati in crescita: stranieri in aumento

Il Comune registra segnali molto positivi sul fronte del turismo culturale, con un andamento in crescita sia in termini di visite ai luoghi simbolo della città che di arrivi e presenze nei primi mesi dell’anno. Durante il ponte di Pasqua, il Museo della Carta e della Filigrana ha fatto registrare il tutto esaurito per le visite guidate, con numeri significativi: sabato e domenica si sono svolti sette turni di visita e dieci il giorno di Pasquetta. Ciascun turno accoglie circa 40 partecipanti, per un totale di oltre mille visitatori in tre giorni. Sempre al Museo, anche i laboratori per famiglie e bambini hanno registrato il pienone per tutta la durata del ponte. Riscontri positivi anche per gli altri luoghi della cultura cittadini.

La Pinacoteca Civica, il Museo Guelfo e l’Oratorio della Carità hanno mantenuto numeri in linea con quelli dello scorso anno, con un picco di visitatori durante la giornata di Pasqua. In particolare, dalla giornata di venerdì fino a lunedì compreso, la Pinacoteca ha accolto circa 300 visitatori, a conferma dell’interesse costante verso l’offerta culturale cittadina. Molto apprezzate anche le iniziative dedicate alla scoperta del centro storico: nell’ambito del secondo appuntamento del ciclo "Visite in città", un gruppo di circa 35 persone (tutti visitatori stranieri) ha partecipato all’itinerario guidato, confermando l’attrattività di Fabriano anche come meta di turismo esperienziale.

Il trend positivo del turismo a Fabriano si consolida anche nei primi tre mesi del 2025, con numeri in forte aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati rilevati, da gennaio a marzo 2025 si sono registrati quattromila e 854 arrivi e 13mila e 207 presenze, con un incremento rispettivamente del 15,1 per cento e del 62,4 per cento rispetto al primo trimestre 2024. L’aumento così significativo delle presenze evidenzia non solo una maggiore affluenza, ma anche una permanenza più lunga sul territorio da parte dei visitatori. Un risultato possibile anche grazie all’incremento della capacità ricettiva disponibile in città dall’inizio dell’anno, che ha permesso di accogliere un numero maggiore di turisti.

Si tratta di un dato che, riguardando il periodo più difficile dell’anno dal punto di vista dei flussi turistici, lascia ben sperare per i prossimi mesi, quando anche la programmazione degli eventi culturali supporterà l’attrattività della città. "Il Museo della Carta e della Filigrana conferma la sua attrattività, avendo fatto registrare il tutto esaurito per le visite guidate durante le giornate del ponte di Pasqua – dice il sindaco Daniela Ghergo –. Il dato più interessante riguarda la presenza di turisti stranieri, in sensibile aumento, a dimostrazione di come l’incremento dell’attività promozionale e il rafforzamento delle reti di valorizzazione culturale stiano dando risultati concreti".