Turno amaro per le squadre anconetane: sconfitte per Audax, Corinaldo e Cus Ancona

Turno da dimenticare per le formazioni anconetane: sconfitta l’Audax dalla capolista Fabrica di Roma; ko il Corinaldo dal Faenza e il Cus Ancona dall’Alumia Montegranaro. Riposo per Jesi e Atletico Chiaravalle.

In serie A2 l’Audax torna dalla trasferta romana con zero punti (9-1, Benigni) e, con la vittoria in contemporanea del Kappabi Potenza Picena, si ritrova all’ultimo posto della classifica. Ora una settimana di riposo poi la sfida, in casa, proprio con la squadra potentina. "Questa settimana stacchiamo la spina, ne abbiamo tutti bisogno – commenta il tecnico senigalliese, Diego Petrolati -. Trasferta di Roma a parte abbiamo giocato sempre alla pari con tutti. Forse manca un pochino di esperienza, l’adattamento alla categoria richiede tempo. Ma ai ragazzi non posso rimproverare nulla". Classifica: Fabrica di Roma 22, Russi 21, Prato 18, Lucrezia 16, Grosseto 12, Grifoni 9, Imolese 8, Rieti, Pontedera, Potenza Picena 7, Audax Senigallia 4.

Il Corinaldo, in serie B, perde la gara e la vetta: con il Faenza arriva la prima sconfitta casalinga (1-5). Ad addolcire la giornata, la consegna, da parte del vice presidente della Divisione Calcio a 5, Andrea Farabini, della Coppa Disciplina vinta dal Corinaldo la scorsa stagione. A inquadrare la partita, il tecnico Massimo Tinti: "Contro il Faenza abbiamo accusato un calo atletico e mentale che ci ha impedito di stare nel modo giusto dentro la gara. Inoltre di fronte un Faenza davvero molto ben attrezzato, che ne ha approfittato con grande esperienza e bravura. Questa settimana di riposo ci servirà per indagare sui motivi e per ricaricare le pile, per rimettere la fiducia al posto giusto e ridare brillantezza a un gruppo che fino a questo momento è cresciuto facendo vedere grandi cose".

Il Cus Ancona non riesce a venir fuori da un periodo difficile: a Montegranaro termina 3-1 per i padroni di casa. "Abbiamo iniziato bene la gara, abbiamo avuto alcune ottime occasioni, ma non siamo riusciti a fare gol, mentre la formazione locale ha capitalizzato al massimo le due opportunità avute, andando al riposo in vantaggio di due reti a zero – racconta il team manager dorico, Carlo Ulivi -. All’inizio della ripresa abbiamo accorciato con Quercetti, ma mentre cercavamo il pareggio abbiamo subìto il terzo gol, una doccia fredda che di fatto ha chiuso la gara. Ora il campionato si ferma per una settimana, speriamo di riuscire a recuperare fisicamente alcuni giocatori".

Classifica: Eta Beta Fano 18, Corinaldo 16, Faenza, Recanati 15, Montegranaro 14, Jesi 12, Chieti, Teramo 10, Cus Macerata 9, Cus Ancona 4, Real Dem 1.