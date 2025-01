"Tutti i sogni ancora in volo". Dopo 600 repliche torna Massimo Ranieri

"Tutti i sogni ancora in volo" stasera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. I sogni in questione sono di Massimo Ranieri, che continua la sua interminabile carriera con un nuovo tour, che porta in giro per l’Italia non un semplice concerto, ma un vero spettacolo ideato e scritto dallo stesso Ranieri insieme a Edoardo Falcone. Continua così quello che viene presentato come ‘il meraviglioso viaggio dell’artista insieme al suo pubblico in una magnifica avventura sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita’.

Dopo 600 repliche lo spettacolo si rinnova e si conferma. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione non mancheranno le sorprese, senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà ‘un Massimo al cento per cento’, che offrirà al pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più importante.

Tra i tanti brani dello show ci sarà ovviamente ‘Lettera di la dal mare’, presentato all’ultimo Festival di Sanremo, e ‘Mia Ragione’ proposto sul palco sanremese di due anni fa, edizione alla quale Ranieri partecipò in qualità di super ospite. Da ricordare che entrambi i brani sono stati scritti da Fabio Ilacqua, e arrangiati e prodotti da Gino Vannelli. Ma il pubblico attenderà con emozione soprattutto i classici del repertorio, come ‘Rose rosse’, ‘Vent’anni’, ‘Erba di casa mia’ e ‘Se bruciasse la città’. E, naturalmente, la canzone più celebre e amata della seconda parte della carriera dell’artista, ‘Perdere l’amore’, che nel 1988 vinse il Festival di Sanremo. Info 07152525.