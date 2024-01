Tutti in fila per fare la comparsa: "La tv è un’occasione, proviamo"

Casting alla Rotonda a Mare di Senigallia, tutti in fila per il ruolo di comparsa. La giornata uggiosa non ha fermato la voglia di centinaia di persone di finire sul piccolo schermo insieme a Marco Bocci: sarà lui il protagonista di "Alex Zeno, poliziotto a modo suo", la fiction per le reti Mediaset che sarà girata da febbraio a maggio in diverse location della spiaggia di velluto. Le prime persone sono arrivate già alle 9, un’ora prima dell’apertura dei casting, che poi sono andati avanti per tutta la giornata di ieri. Un provino per tutte l’età, perché i figuranti ricercati sono di età compresa tra 18 e 75 anni. Rossano Gazzetti arriva da San Lorenzo in Campo. "Una mia dipendente mi ha invitato e sono venuto – spiega –, al cinema preferisco il rock’n roll, faccio il dj". In fila a pochi metri da lui c’è Daniela Biagetti. "Ho visto la pubblicità – dice –, sono pensionata e ho deciso di fare le selezioni un po’ per gioco". È invece arrivato da Ancona Michele Mosca, 28 anni. "Sono in stand by sabbatico – afferma –, così sto prendendo al volo ogni possibilità, ho visto su Facebook che cercavano comparse e figuranti speciali e così ho deciso di provare, vedo la tv come un’occasione". La nuova serie tv è prodotta dalla ’11 Marzo Film srl’, per la regia di Beniamino Catena, e sarà trasmessa in autunno. Sarà Marco Bocci, già protagonista della serie di successo "Squadra Antimafia", a interpretare il poliziotto Alex Zeno. Oltre a Palazzetto Baviera, che dall’inizio delle riprese resterà chiuso fino al 31 maggio, altre scene saranno girate alla Rotonda a Mare e in alcune abitazioni sia della città che della provincia. Una grande opportunità per Senigallia farà da sfondo a quello che sarà uno degli appuntamenti più attesi della prossima stagione televisiva. "Perché sono qui? Me lo chiedo anche io – ironizza Diego Mandolini, tatuatore aerografista di Jesi –. È un’occasione che mi mancava, la prendo come un gioco". Ma c’è anche chi, come Annarita Antognoni di Ancona, è arrivata per accompagnare il nipote e si è messa in fila per sottoporsi al provino. "È la prima volta, sono qui, tento", ammette. Un’occasione che Nicole Menghini da Polverigi non si è voluta fare sfuggire. "Sono una studentessa – spiega –, volevo fare l’accademia di recitazione e così ho deciso di fare questo tentativo. Per me è la prima volta". Hanno atteso ore, documento e codice fiscale alla mano, in attesa di fare il loro ingresso alla Rotonda a Mare e di sottoporsi a un breve provino. Un modo per lo staff per valutare, anche se in pochi secondi, alcune comparse, ma anche dei figuranti speciali. Tra i tanti che si sono messi in fila, c’è anche chi nutriva la speranza di poter incontrare il proprio beniamino, ma per questo dovrà aspettare. Il set nel quale reciterà il protagonista Marco Bocci sarà infatti blindato, così come alcune zone della città interessate dai ciak, che si gireranno anche in alcuni stabilimenti balneari della spiaggia di velluto. Le riprese del film termineranno a giugno.