Ubriachi alla guida: in cinque nei guai

Nelle ultime settimane, i carabinieri della Provincia di Ancona hanno impresso una netta intensificazione ai controlli stradali finalizzati a contrastare condotte di guida pericolose, puntando in particolar modo l’abuso di alcol e l’assunzione di droghe al volante. I dati dell’incidentalità stradale, infatti, restituiscono un quadro tutt’ora preoccupante dei sinistri stradali con conseguenze sulla salute delle persone nonostante non sia ancora iniziata la bella stagione, che tradizionalmente porta ad una maggiore mobilità stradale ed a una tendenza del popolo della notte ad approcciare al divertimento senza tener conto, troppo spesso, degli effetti nefasti dell’utilizzo smodato di sostanze proibite.

I Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno incrementato i servizi mirati, con posti di controllo schierati sulle principali arterie stradali del territorio. Sono complessivamente cinque gli automobilisti sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, tra i quali uno che non aveva mai conseguito la patente di guida, e in ben tre casi i livelli del tasso alcolemico riscontrato hanno superato di gran lunga la soglia più grave di 1,5 grammi/litro. I controlli hanno riguardato principalmente l’arco orario notturno e in un caso, un automobilista coinvolto in un sinistro stradale - per fortuna senza feriti - è risultato avere un livello di alcolemia quasi quattro volte superiore al limite massimo consentito.

Un conducente è stato inoltre trovato in possesso, all’interno dell’abitacolo del veicolo, di alcune dosi di cocaina, venendo quindi segnalato alla Prefettura quale assuntore, con serie conseguenze sulla possibilità di riottenere la patente, che gli è stata ritirata. Una vera e propria task force quella delle forze dell’ordine per cercare di arginare il fenomeno di automobilisti che si mettono al volante dopo aver alzato il gomito o aver fatto uso di sostanze stupefacenti.