Uisp Fabriano, il direttivo ha scelto come guida. Carlo Sabbatini

Cambio al vertice della Uisp di Fabriano. Nei giorni scorsi si è svolto il congresso Territoriale dell’Unione italiana sport per tutti di Fabriano per il rinnovo delle cariche dei nuovi componenti del comitato direttivo. Carlo Sabbatini è stato eletto presidente, succede a Mauro Pistilli. Questo il nuovo direttivo: Annamaria Vivoli, Stefania Possanza, Eleonora Perulli, Monica Massi, Chiara Cerini, Renzo Bernardoni, Luca Piersigilli e Mauro Pistilli. La Uisp è impegnata in prima linea per promuovere il movimento ad ogni età.