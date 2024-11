Uliassi e Cedroni premiati. Giù il Cappello per gli chef

Uliassi e Cedroni, la lista dei premi si allunga per i due grandi chef senigalliesi: riconfermati i 5 Cappelli al ristorante Uliassi e i 4 alla Madonnina del Pescatore. "Uniti dalla passione per la buona cucina e per il vino di qualità, abbiamo coinvolto i più importanti chef nazionali, produttori di vini d’eccellenza, giornalisti e cultori del settore" hanno spiegato gli organizzatori. Tra le noività la Guida ai 1000 Vini d’Italia, curata da Luca Gardini che ha selezionato 1000 etichette dopo mesi di degustazioni, valutando parametri come pulizia stilistica, identità e costanza qualitativa dove anche qui svetta Senigallia Città Gourmet grazie all’Azienda Santa Barbara. Il maggiore riconoscimento (5 Cappelli) è stato riconfermato a chef Mauro Uliassi con un punteggio di 19/20. Con un punteggio di 18,5/20 la Madonnina del Pescatore riconferma i 4 Cappelli. Ma i riconoscimenti per chef Cedroni non si fermano ai cappelli, perché il suo ristorante è stato premiato anche tra i ‘Migliori Servizi in Italia’. "Un sentito grazie a tutto il nostro team e alla guida per il loro instancabile impegno nella valorizzazione della cucina Italia" le parole di Cedroni. Cinque Stelle Michelin (3 Uliassi e 2 Cedroni) e altrettanti Cappelli in otto chilometri di lungomare, una realtà unica in tutto lo Stivale che fanno di Senigallia la capitale del mangiare bene, una città Gourmet sotto tutti i punti di vista, perché non è da meno l’hinterland dove negli ultimi anni sono nati numerosi ristoranti che ripropongono piatti della tradizione marchigiana. Il centro storico della città è diventato ormai un luogo dove poter soddisfare il proprio palato, scegliendo dalla carne alla pizza, passando per il pesce fino alla cucina vegana e il tutto in ristoranti pluripremiati. Senigallia è un punto di riferimento per l’ enogastronomia nazionale e questo aspetto è determinante per incrementare l’appeal della città che è parte di una rete di eccellenze nazionali che danno lustro alla cultura enogastronomica del proprio territorio. Quello del turismo enogastronomico è un settore in via di sviluppo che Senigallia sta cercando di incrementare proprio attraverso le sue eccellenze: nella guida ai ristoranti d’Italia c’è la trattoria Cibo&Vino. Tra i premiati dalla Guida dell’Espresso, giunta alla 45° edizione, c’è anche l’Azienda Santa Barbara che si è classificata al 1° posto con le Vaglie 2023 nella classifica ‘Top 5 sotto i 15 euro’.