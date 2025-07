Ultimo in concerto: le info su viabilità e navette

Si attende un’altra giornata campale nella zona dello Stadio del Conero. Dopo i concerti di Zucchero e dei Pinguini Tattici Nucleari, domani sera (ore 21) sarà la volta di Ultimo. L’apertura dei cancelli dello stadio avverà alle ore 15.30, e già dal primo pomeriggio ci saranno deviazioni e percorsi dedicati. La zona che va dallo svincolo dell’Asse sotto il cimitero Tavernelle fino all’Arco degli Angeli e all’area delle vie Filonzi e Flavia sarà monitorata e il traffico sarà ammesso solo per alcune categorie di veicoli e nel limite dei posti disponili (persone con disabilità che saranno collocate nell’area parcheggio ospiti dove troveranno posto anche i bus turistici; taxi e quote rosa saranno nello spicchio della sosta destinata alle auto delle Poste). Chi arriverà su due ruote potrà usufruire di un’ampia area di parcheggio a ridosso dello stadio.

Potenziato il servizio di bus navette, con quattro linee di collegamento. La linea blu parte dalla stazione ferroviaria e raggiunge lo stadio dopo aver toccato piazza Ugo Bassi e Tavernelle (orari di andata: dalle 15 circa a inizio concerto ogni 7 minuti). La linea rossa raggiunge lo stadio partendo dal parcheggio di San Giacomo della Marca (orari di andata dalle 15:10 alle 20:55 ogni 8 minuti). La linea verde congiunge il liceo Galilei e lo stadio passando per il parcheggio dell’università di Montedago e via Ranieri (orari di andata dalle 15.10 alle 21.02 ogni 8 minuti). La line gialla invece raccoglie gli automobilisti che parcheggiano alla Baraccola nelle aree di sosta indicate e li porta a Giometti Cinema.