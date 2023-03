Un addetto alla gestione dei magazzini in tirocinio

Sede lavoro Ancona, scadenza: 842023. Un addetto alla gestione dei magazzini e professioni assimilate. Codice offerta 739467. CPI Ancona Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0712137532. Rapporto lavoro: tirocincio. Negozio di Ancona, operante nel settore assistenza tecnica per piccoli elettrodomestici e vendita ricambi multimarca sia di piccoli che di grandi elettrodomestici, ricerca magazziniere. Mansioni: addettoa al magazzino età 18-50 max titolo di studio: diploma di scuola media superiore residente preferibilmente nel comune di Ancona e automunitoa: tirocinio extracurriculare retribuito - durata 6 mesi - part time n.b: trattandosi di un percorso formativo, il candidato non deve aver svolto attività attinenti al profilo richiesto dal soggetto ospitante. Per attivare un tirocinio è necessario che il datore di lavoro disposto a ospitare il tirocinante stipuli con un soggetto promotore un’apposita convenzione e che insieme redigano per il tirocinante un progetto formativo individuale, in cui si stabiliscono gli obiettivi di apprendimento del percorso.