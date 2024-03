Un addetto all’infanzia con funzioni educative. Data scadenza: 18/03/24. Codice offerta 166364/2. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Fabriano. Email: centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegofabriano@emarche.it. Tel: 0732/779299. Borsa lavoro. Affermata attività del fabrianese si offre in qualità di soggetto ospitante per una borsa lavoro in area educativa/infanzia. Descrizione dell’esperienza: accoglienza, supporto, accompagnamento, sorveglianza, vigilanza, animazione, progettazione, promozione e sviluppo della creatività nei confronti dei bambini; cure primarie, attività ludiche, promozione dell’autonomia, dell’indipendenza, lavoro in equipe. Titoli preferenziali: laurea triennale in scienze della formazione, buona conoscenza della lingua inglese, possesso della patente b. Ore settimanali: 30. Per candidarsi inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo e-mail: centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it specificando nell’oggetto: "candidatura borsa lavoro - add. infanzia".